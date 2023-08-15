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20:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине ПФМ-1«Лепесток» в поселке Гольмовский Никитского района Горловки, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 “Лепесток” мирный горловчанин получил ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», по городам республики.

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