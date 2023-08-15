В Горловке мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток»

«В посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки) в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 “Лепесток” мирный горловчанин получил ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», по городам республики.