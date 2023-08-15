22:39 (мск), источник: Известия
В Белгородской области умер пострадавший при обстреле мужчина
Пострадавший при обстреле в Новой Таволжанке погиб. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела мужчина получил множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого, также у него были обширные кровопотери.
Ранее, 10 августа, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Горьковский Белгородской области. Два снаряда взорвались около жилых домов и школы.
Об обстреле Горьковского накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо пострадали. По его словам, трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а одна женщина была контужена.
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