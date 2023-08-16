Леопард и 50 бабуинов остановили движение на дороге в ЮАР Животные устроили настоящий поединок
Фоторепортажи
16Жара в мире
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости к вечеру 15 августа
00:18 (мск), источник: © РИА Новости

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве вылетел из Махачкалы в Москву

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Махачкалы в Москву с 16 пострадавшими при взрыве в автосервисе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Во время загрузки произошла ошибка.
18+
Видео для лиц старше 18 лет

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву», — говорится в сообщении.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.

По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Украине усомнились в принадлежности территорий, контролируемых Киевом
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС