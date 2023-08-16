Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве вылетел из Махачкалы в Москву

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву», — говорится в сообщении.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.