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03:00 (мск), источник: © РИА Новости

Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в автосервисе в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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«Спецборт МЧС России доставил из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате трагедии», — говорится в сообщении.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.

По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.

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