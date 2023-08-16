Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. “, — рассказал офицер.
Противник, по его словам, потерял около 70 боевиков, а также БМП и бронеавтомобиль.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы огнем самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3.
Штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы, заключил Савчук.