06:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над Калужской областью, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщило Минобороны России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня около 05.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор региона Владислав Шапша пока не сообщал о случившемся.
Анастасия Ларина