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06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Над Калужской областью сбили три беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над Калужской областью, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сегодня около 05.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор региона Владислав Шапша пока не сообщал о случившемся.

Анастасия Ларина

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