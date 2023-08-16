Аналитик Forbes сообщил о введении ВСУ в бой последнего крупного резервного подразделения

Речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде стратегического резерва ВСУ, укомплектованной бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2, пишет аналитик. По его словам, 82-я и 46-я десантно-штурмовые бригады «были последними крупными подразделениями, которые Генштаб ВСУ держал в резерве».
Как утверждает аналитик, введение в бой последних крупных резервов может «значительно увеличить боевую мощь Украины» в районе Работино. «Но ни одна бригада не может биться вечно», — отметил Экс, подчеркнув, что, когда эти бригады «будут отведены для отдыха, восстановления и ремонта, на замену им может не найтись столь же сильных свежих» подразделений.
Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работина. По его словам, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы «Мста-Б».