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08:17 (мск), источник: © РИА Новости

Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак Киева на данном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.

«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%. Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных», — пояснил собеседник агентства.

Во вторник Минобороны РФ заявило, что российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и «Гвоздику».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.

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