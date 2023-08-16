Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

«На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак Киева на данном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.
«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%. Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных», — пояснил собеседник агентства.
Во вторник Минобороны РФ заявило, что российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и «Гвоздику».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.