12:58 (мск), источник: РБК Life
В Египте закрыли пляжи на популярном курорте из-за акулы
Хищную рыбу заметили возле побережья.
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На побережье популярного курорта Дахаб заметили акулу, сообщает сайт Al-Masry al-Youm со ссылкой на Министерство окружающей среды. Пляжи закрыли для плавания, дайвинга и любых видов рыбалки.
Ни о каких инцидентах не сообщалось. Продолжительность ограничений зависит от развития ситуации и от вида акулы, который пока не определен.
В июне в Хургаде тигровая акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Молодой человек погиб. Впоследствии хищницу поймали, ее решили мумифицировать.
В начале августа акула напала на 50-летнюю женщину на пляже в Нью-Йорке. Пострадавшую от атаки хищной рыбы госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее биолог-эволюционист из Университета Флориды Гэвин Нейлор отмечал, что о говорить о росте числа нападений акул нельзя, общая тенденция за последнее время не менялась. Ежегодно фиксируют от 80 до 110 случаев атак этих хищников на людей.
Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников рассказал, что при нападении акулы можно попытаться ударить рыбу в кончик морды. Однако ученый подчеркнул, что мало людей способны на такое. Эксперт рекомендует не допускать появления акул рядом. Например, не заплывать далеко от берега в акулоопасном районе, не купаться возле канализационных стоков или свалок пищевых отходов, не ударять по воде или не барахтаться, создавая лишний шум.