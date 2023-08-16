В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва

«У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — сказал Рогов.
По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели.
Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа — на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС.
Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом «контрнаступа».
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала «контрнаступления», за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.