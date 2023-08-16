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15:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье сообщили о подготовке Киева к новой попытке крупного прорыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска готовят новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У Зеленского остается все меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска за последние месяцы на запорожском фронте не сумели пробить первую линию обороны и прорваться к побережью Азовского моря, как хотели.

Собеседник подчеркнул, что наиболее вероятны попытки нового крупного прорыва в районе Времевского выступа — на Старомлыновку, на ореховском направлении под Работино или же форсирование Днепра в районе Запорожской АЭС.

Накануне Рогов заявил, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом «контрнаступа».

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала «контрнаступления», за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

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