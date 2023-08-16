Леопард и 50 бабуинов остановили движение на дороге в ЮАР Животные устроили настоящий поединок
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
15:29 (мск), источник: РБК

Российские военные улучшили позиции на одном из направлений

Российские военные улучшили свои позиции на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление на этом направлении. В итоге они «улучшили положение по переднему краю», добавили в ведомстве.

В ведомстве последние недели регулярно отчитываются о наступлении на купянском направлении. Так, 11 августа военные сообщали, что улучшили «тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое».

Это стало возможным из-за использования «результатов огневого поражения авиации и артиллерии». Несколькими днями ранее Минобороны заявило, что там отразили шесть атак украинских военных.

Украинские власти на фоне наступления объявили об эвакуации из Купянского района. Жителей призвали «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», сообщал исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич. Из района 13 августа вывезли 204 человека.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Москве эвакуировали людей из парка «Зарядье»
Пилот умер во время перелета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта