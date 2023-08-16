В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, «на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками “Собственность ФСБ России” и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории».
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию области. По словам губернатора, пострадавших нет, имеются частичные повреждения производственных помещений.