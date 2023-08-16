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15:33 (мск), источник: ТАСС

В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ФСБ при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, четверо диверсантов уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, «на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками “Собственность ФСБ России” и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории».

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию области. По словам губернатора, пострадавших нет, имеются частичные повреждения производственных помещений.

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