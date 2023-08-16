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15:37 (мск), источник: RT на русском

WP: большое количество солдат ВСУ подрываются на минах

Большое количество украинских военных в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых, заявил украинский военный медик Дмитрий Миалковский.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», — заявил он в комментарии The Washington Post.

Хирург-ортопед иностранец Самир Аттар описал последствия таких травм как «месиво из сухожилий, костей и мышц».

«Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — сказал он.

Издание отмечает, что оборонительные сооружения на Запорожском направлении наиболее заминированы. По словам Миалковского, с начала контрнаступления ВСУ в начале июня он вылечил больше минных ранений, чем за период работы в Херсоне и Краматорске.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.

Он добавил, что российским войскам удаётся находить слабые места в украинской обороне и наращивать там силы.

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