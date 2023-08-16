ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направлениях

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143 районах», — говорится в сообщении.
Штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступления улучшили положение по переднему краю. При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики и двух поселков Харьковской области.
«Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства», — перечислили в Минобороны.
Группировка войск «Южная» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила пять атак украинских войск в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе Торецка разбит склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
«Потери противника на данном направлении составили около 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — проинформировали в ведомстве.
Краснолиманское направление
Здесь работает группировки войск «Центр». Силами подразделений при поддержке армейской авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.
Ликвидировано порядка 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.
Южно-Донецкое направление
Силами группировки «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику у Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — уточнили в оборонном ведомстве.
Запорожское и Херсонское направления
Российская группировка войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых отрядов возле сел Работино и Вербовое Запорожской области. Нанесены удары по двум украинским складам боеприпасов в районе населенного пункта Кирово. За сутки потери противника составили около 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено около 35 военнослужащих ВСУ и пять автомобилей.
Также в районе Первомайского Николаевской области разбита радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. А возле Парасковиевки — поражен пункт управления 72-й механизированной бригады украинских войск.