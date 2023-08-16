Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ (Областная клиническая больница. — Прим. ред.), ему стало плохо», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, причиной смерти Лопырева стала болезнь. Осужденный отбывал наказание в исправительной колонии № 3.
В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенанта. Также его осудили за незаконное хранение пистолетов и патронов к ним.
Третий окружной военный суд позднее смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия, наказание снизили до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, штраф — с 150 до 130 миллионов рублей. По данным сайта Скопинского районного суда Рязанской области, в 2019-м в суд поступало дело о снижении наказания в связи с применением нового закона в отношении Лопырева, но его оставили без рассмотрения.