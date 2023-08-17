05:01 (мск), источник: РБК
Власти Стамбула заявили, что запасов в водохранилищах хватит на 2 месяца
Степень заполняемости водохранилищ в Стамбуле уменьшилась до 33,4% от нормы, это самый низкий уровень за последние девять лет, сообщает A Haber со ссылкой на городское Управление водных ресурсов и канализации (İSKİ). В мае она составляла 48,58%. Власти Стамбула призывают жителей экономнее расходовать воду. Из-за жары уровень запасов в городских водохранилищах опустился до 290 млн куб. м., минимума с августа 2014 года.