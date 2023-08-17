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05:46 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали за шпионаж жителя Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России “Шпионаж”…», — говорится в сообщении.

Контрразведчики, работающие в зоне СВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.

Как установили сотрудники ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

Подозреваемый, как полагают контрразведчики, собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.

Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке.

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