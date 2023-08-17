В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России “Шпионаж”…», — говорится в сообщении.
Контрразведчики, работающие в зоне СВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.
Как установили сотрудники ФСБ, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
Подозреваемый, как полагают контрразведчики, собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.
Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке.