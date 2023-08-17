Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного

«Также огнем артиллерии уничтожена одна разведгруппа и несколько групп пехоты ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), пытавшихся продвинуться в направлении Приютного», — добавил начальник пресс-центра.
Кроме того, российская артиллерия, отметил Чехов, нанесла удары по нескольким группам пехоты ВСУ в районе Старомайорского. В Константиновке уничтожены украинский зенитный комплекс «Стрела-10», пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, два опорных пункта и склад боеприпасов северо-восточнее Никольского.
В Новоивановке военные ВС РФ уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, применив ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Авиация нанесла удары по подразделениям и технике ВСУ в районе Урожайного, Великой Новоселки и Старомайорского.
Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два украинских беспилотника самолетного типа, сказал Чехов.
Ранее, 15 августа, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в Донецкой Народной Республике (ДНР), ВСУ уже понесли «колоссальные потери» в живой силе и технике. По мнению Гагина, продвижение украинских боевиков «незначительно», говорить его существенных результатах преждевременно.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.