Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <…> 09:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в публикации.
В 10:50 ВСУ выпустили еще два кассетных боеприпаса по Петровскому району города.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.