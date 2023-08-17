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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны России показало видео уничтожения танка ВСУ FPV-дронами

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударов FPV-дронами. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Российские операторы беспилотников обнаружили передвигающийся украинский танк, после чего первый дрон-камикадзе поразил машину спереди, а второй удар дроном пришелся на заднюю часть танка.

Ранее в сети появилось видео двух подбитых танков Leopard 2A6, снятое солдатами ВСУ. Бойцы передвигались по грунтовой дороге, по обе стороны которой стояли две немецкие машины.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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