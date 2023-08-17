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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР и Запорожской области уничтожили пункты управления дронами

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
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«В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — говорится в публикации.

Кроме того, за минувшие сутки системы ПВО подбили 18 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Министерство также рассказало о ситуации на каждом направлении, где идут боевые действия.

Донецкое направление

Южная группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.

«Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.

Запорожское и Южнодонецкое направления

ВС России сумели отбить атаку противника и нанести ему комплексное огневое поражение в районе Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке боевых действий:

  • до 195 военнослужащих;
  • четыре бронетранспортера Stryker;
  • две боевые машины пехоты и три автомобиля;
  • артиллерийскую систему М777 и орудие FH-70;
  • две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

Восточная группировка войск нанесла удар по украинским силам возле Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, уничтожив более 175 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.

Купянское направление

Западной группировке войск удалось отбить шесть атак украинских штурмовиков возле Ольшан и Синьковки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике.

За сутки противник потерял:

  • до 125 военных;
  • две боевые бронированные машины и два пикапа;
  • самоходный миномет «Тюльпан»
  • артиллерийскую систему М777 и САУ М109 Paladin.

При этом российские бойцы при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю фронта.

Краснолиманское направление

Центральная группировка войск отразила атаку штурмовой группы 42-й бригады ВСУ в районе Кузьмино.

«Нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.

Российская армия уничтожила на этом участке до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.

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