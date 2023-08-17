Улучшает память и защищает от рака: чем полезна малина Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
8Первое суперлуние 2023 года
14:17 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине эшелона с боеприпасами

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили воинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — говорится в сообщении министерства.

ВС РФ удалось поразить два пункта управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ивановское в Запорожской области и Ласточкино в ДНР. Вблизи Серебрянки в ДНР был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады противника, а также склад боеприпасов.

На донецком направлении штурмовым отрядам удалось провести наступательные действия и улучшить положение по переднему краю. Улучшить положение по переднему краю удалось и на купянском направлении. Российская армия нанесла «комплексное огневое поражение противнику» в районе Кременной и Червонной Диброва ЛНР, а также в районе сел Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.

За прошедшие сутки ВС РФ отразили несколько атак украинской армии, был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников. Министерство также отчиталось о ликвидации иностранного вооружения, в том числе американских самоходной артиллерийской установки М109 «Paladin» и артиллерийской системы М777, а также орудия «FH-70» производства Великобритании.

ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Сырский также добавил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера...»
Рост цен на дизтопливо может остановиться к октябрю на фоне снижения спроса и укрепления рубля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта