«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — говорится в сообщении министерства.
ВС РФ удалось поразить два пункта управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ивановское в Запорожской области и Ласточкино в ДНР. Вблизи Серебрянки в ДНР был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады противника, а также склад боеприпасов.
На донецком направлении штурмовым отрядам удалось провести наступательные действия и улучшить положение по переднему краю. Улучшить положение по переднему краю удалось и на купянском направлении. Российская армия нанесла «комплексное огневое поражение противнику» в районе Кременной и Червонной Диброва ЛНР, а также в районе сел Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.
За прошедшие сутки ВС РФ отразили несколько атак украинской армии, был перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников. Министерство также отчиталось о ликвидации иностранного вооружения, в том числе американских самоходной артиллерийской установки М109 «Paladin» и артиллерийской системы М777, а также орудия «FH-70» производства Великобритании.
ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.
Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Сырский также добавил, что российские военные имеют целью блокирование, а впоследствии и захват Купянска.