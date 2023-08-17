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16:23 (мск), источник: РБК

Суд в Москве арестовал подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале

Арестованный — владелец магазина удобрений близ места взрыва, где в том числе хранилась и селитра. Нарушение хранения химикатов является одной из версий причин ЧП.

Источник: Reuters

Басманный суд Москвы арестовал до 14 октября подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева, сообщила пресс-служба суда.

Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель 35 человек (ч. 3 ст. 238 УК).

Насрулаева доставили в Москву из Дагестана ранее 17 августа. Ему пересдавали боксы на территории, где располагались склады и СТО — место начала пожара. У Насрулаева был магазин удобрений, среди них хранилась селитра. По одной из версий СК, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».

Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания. Взрывом были повреждены более 400 строений.

В результате погибли 35 человек, более 100 — пострадали. 16 пострадавших эвакуировали в Москву.

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