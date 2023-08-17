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18:49 (мск), источник: © РИА Новости

По всей Украине объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Согласно данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно — в 17.52 (совпадает с мск).

Ранее в пятницу на всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу, спустя сорок минут ее отменили.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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