Американца, проходившего по делу о взятке помощнице Дворковича, арестовали за шпионаж

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина США Спектора по обвинению по ст. 276 (шпионаж) УК РФ», — сказала собеседница агентства.
ТАСС пока не располагает информацией о сути предъявленного Спектору обвинения.
Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Он являлся председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», специализировавшемся на лекарствах от онкозаболеваний. Ранее он обвинялся в посредничестве при передаче взяток Анастасии Алексеевой — экс-помощнице Дворковича. Приговором суда Спектору было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.
По версии следствия, Алексеева в 2015—2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, ее сумма составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период она была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.