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17 августа, источник: © РИА Новости

ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля “Пытливый” и патрульного корабля “Василий Быков”, — не достигнув цели атаки», — говорится в заявлении.

Сейчас российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве.

ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.

В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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