ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

«Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля “Пытливый” и патрульного корабля “Василий Быков”, — не достигнув цели атаки», — говорится в заявлении.
Сейчас российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, а также военные аэродромы. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
В Севастополе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.