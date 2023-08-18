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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия заявила об опасном сближении истребителей F-35 коалиции США с Су-35 в Сирии

Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя российскими Су-35 ВКС РФ в Сирии. Об этом заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: AP 2023

Инцидент произошел 16 августа в период с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 тыс. м. Су-35 выполняли плановый полет вдоль южной границы Сирии. По его словам, российские летчики «предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции».

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — утверждает господин Кулить.

Минобороны в июне зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии. Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35. В Пентагоне изучают варианты противодействия российским пилотам в Сирии.

Лаура Кеффер

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