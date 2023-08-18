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04:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин сообщил о сбитом над Москвой БПЛА

Силы ПВО уничтожили беспилотник «при попытке пролета на Москву», заявил мэр Сергей Собянин. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, находящегося в центре города. Частично обрушилась стена одного из павильонов центра. Закрывали воздушное пространство в районе Внуково.

Источник: Reuters

По словам господина Собянина, значимых разрушений зданию Экспоцентра не нанесли. «Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал он в Telegram.

В Минобороны РФ возложили вину на Украину, заявив, что была осуществлена попытка атаковать объекты в Москве и Подмосковье. «БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — сказано в пресс-релизе.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в одном из павильонов Экспоцентра, находящегося на набережной у Москва-сити, частично обрушилась наружная стена. Площадь обрушения — около 30 кв. м.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Краснопресненскую набережную перекрыли. Временно закрывали воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, вылеты и прилеты отложены.

9 августа на подлете к Москве было сбито два беспилотника: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Временно закрывали аэропорт Домодедово. В Минобороны говорили, что БПЛА также были уничтожены средствами ПВО, никто не пострадал.

Лаура Кеффер.

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