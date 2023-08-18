ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.
По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражен ЗРК «Стрела-10».
Савчук также сообщил, что войска группировки «Центр» при помощи авиации уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трех районах.
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовка, Невское, Серебрянка», — сказал он.
По словам Савчука, в рамках контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства «Краб». «Средствами ПВО сбито три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — добавил он.