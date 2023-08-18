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05:07 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Войска группировки «Центр» за сутки отразили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.

По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражен ЗРК «Стрела-10».

Савчук также сообщил, что войска группировки «Центр» при помощи авиации уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трех районах.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовка, Невское, Серебрянка», — сказал он.

По словам Савчука, в рамках контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства «Краб». «Средствами ПВО сбито три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — добавил он.

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