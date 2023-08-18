Экипажи Су-25 ВКС РФ ракетными ударами уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, в результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. «После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — отметили в военном ведомстве.
После возвращения специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.