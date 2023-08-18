Лайф публикует видео последствий взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве.
Обломками взорвавшегося дрона повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал. Судя по кадрам, на месте сейчас работают спецслужбы.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Там было зафиксировано незначительное обрушение на площади 25−30 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что взорвавшийся БПЛА был примерно 1,5 на 1,5 метра.