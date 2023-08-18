Ученые: радостные люди для лошадей привлекательнее грустных Для животных веселые лица и голоса кажутся более привлекательными, чем печальные
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
09:43 (мск), источник: Life.ru

Лайф публикует видео последствий взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве

В результате уничтожения украинского беспилотника возле Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве оказалась повреждена часть павильона № 8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лайф публикует видео последствий взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обломками взорвавшегося дрона повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал. Судя по кадрам, на месте сейчас работают спецслужбы.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Там было зафиксировано незначительное обрушение на площади 25−30 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что взорвавшийся БПЛА был примерно 1,5 на 1,5 метра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему "Луна-25" обгоняет индийскую станцию
Зачем ЦРУ подставляет Белый дом и как это связано с мирными переговорами п
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта