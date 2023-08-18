ВС РФ сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино

По его словам, противник понес большие потери и отступил.
«Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи», — сообщил он «РИА Новости».
Рогов добавил, что село Работино остается под контролем ВС РФ.
Он также рассказал, что в ночь на пятницу российская фронтовая авиация нанесла удары по позициям ВСУ в подконтрольном им городе Орехов Запорожской области.
«Были точные прилеты бомб ФАБ-500 по скоплению живой силы противника и техники в Орехове и ближайшем пригороде», — сказал председатель общественного движения.
В этот же день военный эксперт Василий Дандыкин сообщил в беседе с «Известиями», что на запорожском направлении бои имеют характер на истощение. По его словам, ВСУ водят в бой свои резервы и несут достаточно серьезные потери. Он отметил, что всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем.
15 августа Рогов отмечал, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов, которые подготовили для контрнаступления, добавив при этом, что значительная часть этих сил уже потеряна.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.