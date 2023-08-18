Ученые: радостные люди для лошадей привлекательнее грустных Для животных веселые лица и голоса кажутся более привлекательными, чем печальные
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:11 (мск), источник: Известия

ВС РФ сорвали попытку ВСУ закрепиться в северной части села Работино

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в северной части Работино в Запорожской области. Об этом заявил в пятницу, 18 августа, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, противник понес большие потери и отступил.

«Идут постоянные попытки штурма, причем большей частью без тяжелой техники, а просто живой силой С утра опять поперли и пытались закрепиться в северной части села, но их перемололи», — сообщил он «РИА Новости».

Рогов добавил, что село Работино остается под контролем ВС РФ.

Он также рассказал, что в ночь на пятницу российская фронтовая авиация нанесла удары по позициям ВСУ в подконтрольном им городе Орехов Запорожской области.

«Были точные прилеты бомб ФАБ-500 по скоплению живой силы противника и техники в Орехове и ближайшем пригороде», — сказал председатель общественного движения.

В этот же день военный эксперт Василий Дандыкин сообщил в беседе с «Известиями», что на запорожском направлении бои имеют характер на истощение. По его словам, ВСУ водят в бой свои резервы и несут достаточно серьезные потери. Он отметил, что всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем.

15 августа Рогов отмечал, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов, которые подготовили для контрнаступления, добавив при этом, что значительная часть этих сил уже потеряна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Торг изобилия: власти предложили решение проблемы дефицита валюты
Воздушные рамки: продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта