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Спецоперация на Украине
13:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье прогремели взрывы

Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал 5.ua.

Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей РФ.

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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