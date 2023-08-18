Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

«На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений Западной группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синькова, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Каменки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Украинские войска потеряли на этом направлении примерно 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.
Донецкое и Южно-Донецкое направления
На Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила три атаки противника в районах Авдеевки, Берестового и Марьинки на территории ДНР. Там потери ВСУ составили около 220 человек, три бронемашины, пять автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две САУ «Гвоздика». В районах Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского (ДНР) уничтожены три пункта боепитания украинских подразделений.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отбила атаку в районе Никольского и нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. В результате этих боев за сутки уничтожены порядка 210 украинских военнослужащих, танк, две БМП и две бронемашины, три автомобиля, артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» пресекли две атаки противника в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).
За сутки ВСУ потеряли там около 80 человек, три бронемашины и два пикапа.
Запорожское и Херсонское направления
На Запорожском направлении российским войскам удалось отбить две атаки противника в районе Работино, а также ликвидировать группу диверсантов. Там уничтожено не менее 195 бойцов ВСУ, две БМП, три автомобиля, САУ Krab, артсистема М777 и гаубица L119 производства Великобритании.
На Херсонском направлении потери украинской армии составили примерно 30 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Истребительная авиация сбила один украинский штурмовик Су-25, а силы ПВО — второй, а также 26 беспилотников.
Во время загрузки произошла ошибка.