16:32 (мск), источник: РБК
Минобороны сообщило о двух сбитых Су-25 ВВС Украины
Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
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Один самолет сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Второй самолет сбили силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.
Кроме того, были сбиты 26 беспилотников над ДНР и Запорожской областью.
О сбитых украинских Су-25 Минобороны отчитывалось в июле. Тогда его сбили из ПЗРК «Верба» около села Нестерянки. О сбитых Су-25 ведомство сообщало и в июне, и в мае.