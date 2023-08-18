19:54 (мск), источник: Ведомости
Суд отправил в СИЗО Григория Мельконьянца до 17 октября
Защита намерена обжаловать арест.
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Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сопредседателя движения «Голос» (признан НКО — иноагентом) Григория Мельконьянца.
Согласно постановлению судьи Натальи Дударь, обвиняемый будет находиться в СИЗО до 17 октября 2023 г.
Следователь в суде заявил, что Мельконьянц может скрыться от следствия и повлиять на ход расследования, поэтому избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, невозможно.
Представитель прокуратуры поддержал позицию следователя в полном объеме.
Адвокат Михаил Бирюков настаивал на необоснованности и бездоказательности претензий СК. Защитник в качестве альтернативы просил суд избрать домашний арест или запрет определенных действий.
Уголовное дело было возбуждено 17 августа и в тот же день передано в ГСУ Следственного комитета РФ.
В случае, если вина Мельконьянца будет доказана в суде по существу, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Мельконьянц в суде отметил, что единственным подтвержденным фактом со стороны следствия его участия в деятельности ENEMO было взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 7 июня 2022 г. По его словам, там он выступал на круглом столе, посвященном дистанционному электронному голосованию.
Сам «Голос» не является нежелательной НПО. Но в 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations или ENEMO), в которой состоял «Голос», хотя движение приостановило свое членство в ней.
«Голос» стал первым НКО-иноагентом, включенным в реестр 9 апреля 2013 г. НКО обвинили в политической деятельности за составление проекта избирательного кодекса, а под критерий иностранного финансирования попала норвежская премия имени Андрея Сахарова.
«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. был признан иноагентом. В 2016 г. решением Пресненского суда НКО было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации оно продолжило работу как незарегистрированная организация.
Глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев указал, что движение «выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию». По словам Пискарева, материалы докладов «Голоса» «содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России».
В них критикуется российское избирательное законодательство и «по надуманным основаниям» ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования, отметил Пискарев.
«Голос» подвергался критике и задолго до признания организации иноагентом. В 2011 г. НКО обвиняли в «покушении на присвоение властных полномочий». В качестве аргумента тогдашнего главы ЦИК Владимира Чурова было то, что деятельность «Голоса» «препятствует избранию зарегистрированных кандидатов одной политической партии».