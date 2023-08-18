Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

«В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки “Днепр” полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», — сказал собеседник агентства.
Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий.
«Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки», — добавил источник.
Собеседник РИА Новости уточнил, что сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств ВСУ.
При этом украинские военные, потерпев неудачу с прорывом на левый берег, обстреливают жилые кварталы поселка в отместку за свой провал, добавил источник.
О неудачной попытке противника высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря сообщил в начале августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные не позволили им этого сделать.