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20:20 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 авг — РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки “Днепр” полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», — сказал собеседник агентства.

Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий.

«Также активно работает русская авиация по точкам на правобережье Днепра, не допуская новых попыток форсирования реки», — добавил источник.

Собеседник РИА Новости уточнил, что сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств ВСУ.

При этом украинские военные, потерпев неудачу с прорывом на левый берег, обстреливают жилые кварталы поселка в отместку за свой провал, добавил источник.

О неудачной попытке противника высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря сообщил в начале августа врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные не позволили им этого сделать.

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