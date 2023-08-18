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20:57 (мск), источник: РБК

В Белгородской области сбили беспилотник

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Российское Минобороны регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников в российских регионах и отчитывается о сбитых дронах. Так, один дрон был сбит в небе над Белгородской областью утром 17 августа. Разрушений и пострадавших не было.

Поздно вечером того же дня Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Никольское Шебекинского округа.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — позже заявили в Минобороны.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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