20:57 (мск), источник: РБК
В Белгородской области сбили беспилотник
Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Российское Минобороны регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников в российских регионах и отчитывается о сбитых дронах. Так, один дрон был сбит в небе над Белгородской областью утром 17 августа. Разрушений и пострадавших не было.
Поздно вечером того же дня Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Никольское Шебекинского округа.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — позже заявили в Минобороны.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.