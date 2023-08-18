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21:35 (мск), источник: © РИА Новости

В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.

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По сообщению очевидцев, взрыв произошёл около 20.00 около лицея 5 на Школьном бульваре. Погибли три человека, сейчас их тела лежат около бульвара.

Сейчас там работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. Предположительно, с беспилотника могли сбросить снаряд.

Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи уже вывезли их с места происшествия.

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