21:35 (мск), источник: © РИА Новости
В центре Донецка прогремел взрыв, погибли три человека
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
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По сообщению очевидцев, взрыв произошёл около 20.00 около лицея 5 на Школьном бульваре. Погибли три человека, сейчас их тела лежат около бульвара.
Сейчас там работают экстренные службы и взрывотехники, выясняя причину случившегося. Предположительно, с беспилотника могли сбросить снаряд.
Несколько человек получили ранения, экипажи скорой помощи уже вывезли их с места происшествия.