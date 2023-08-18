Тест: 9 простых вопросов на знание географии 18 августа отмечается День географа. По такому случаю мы создали небольшую географическую викторину. Готовы проверить свои знания?
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Главные новости недели
18 августа, источник: Известия

Самолеты коалиции США за сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом 18 августа сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: AP 2023

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей “Рафаль” и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C “коалиции”, — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил Кулить, за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

По его словам, авиация коалиции создает опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Накануне истребители и БПЛА коалиции во главе с США за сутки 19 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Также зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников. Кроме того, два истребителя F-35 коалиции 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, которые совершали плановый полет вдоль южной границы Сирии.

16 августа ЦПВС указал, что международная антитеррористическая коалиция за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников. Кроме того, вблизи зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, тремя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C, а также одним MQ-9.

15 августа Кулить сообщил, что два истребителя F-35 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России. Он отметил, что сближение произошло накануне в районе Эт-Танф на высоте около 9,1 км.

До этого, 13 августа, сообщалось, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C возглавляемой США коалиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Торг изобилия: власти предложили решение проблемы дефицита валюты
Воздушные рамки: продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта