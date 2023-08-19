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05:37 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные отразили шесть попыток атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 40 солдат противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей краснолиманского направления в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества передовыми подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Потери противника составили более 40 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, пикап», — отметил он.

При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 30 артиллерийских позиций противника, поразили САУ «Гвоздику» и 120-миллиметровый миномет.

Кроме того, авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств противника в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы, заключил Савчук.

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