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05:41 (мск), источник: © РИА Новости

Российский «Ланцет» поразил американский БТР Stryker в Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» уничтожил прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» американский колесный бронетранспортер Stryker на запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.

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На кадрах, снятых камерой барражирующего боеприпаса «Ланцет», виден движущийся на высокой скорости по проселочной дороге американский бронетранспортер. За «Страйкером» поднимается высокий столб пыли. Барражирующий боеприпас «Ланцет» летит за ним и вскоре попадает в уходящую технику.

В Минобороны РФ 17 августа сообщали, что российские войска на запорожском направлении отразили атаку противника, Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-70.

В американской армии «Страйкеры» (M1126 «Stryker») предназначены для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, и пехотными на бронеавтомобилях Humvee. Эти БТР — быстрые (скорость — до 97 километров в час по шоссе), с вместительным десантным отделением — девять бойцов в полной выкладке. Броня выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия.

Министерство обороны США в июле объявило о дополнительной помощи для ВСУ — в пакет вошли 32 БТР Stryker.

Из недостатков военные эксперты отмечают большие габариты этого БТР, уязвимость колесного шасси, низкую проходимость по грязи, а также слабое вооружение: 12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет. Для сравнения приводится близкий российский аналог — БТР-82А оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 в дистанционно управляемом модуле.

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