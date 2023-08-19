Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

«Отражена атака противника на Никольское. Уничтожены бронеавтомобиль и пехота ВСУ», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Чехов, авиационными ударами был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки. Также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили два опорных пункта противника.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили три беспилотника — две «Лелеки» и одну «Валькирию».
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями восточной группировки войск, силами авиации и артиллерии была отражена атака противника в районе Никольского в ДНР, также было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского.
В тот же день Чехов заявил, что авиация ВС РФ поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.