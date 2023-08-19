Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Малюк признался, что для осуществления теракта Киев «использовал втемную» многих людей.
«Разработкой и реализацией операции с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал он в интервью.
По словам главы СБУ, замысел подрыва Крымского моста они вынашивали с весны 2022 года, рассмотрели разные варианты и остановились на взрыве фуры.
«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — рассказал Малюк.
По его словам, для теракта были использованы накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.
«Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне… Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!», — добавил Малюк.
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