14:27 (мск), источник: © РИА Новости
Умер Игорь Ясулович
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.
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«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в публикации.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «31 июня», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!» и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле «Цена» Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.