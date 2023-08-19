Ученые выяснили, как выглядела старейшая мумия Европы при жизни Оказывается, «ледяной человек» Этци был темнокожим
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: © РИА Новости

Умер Игорь Ясулович

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

Источник: РИА "Новости"

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в публикации.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «31 июня», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!» и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле «Цена» Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки
'Безмозглые идиоты'. В Польше взбесились из-за заявления властей о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
кинотеатр