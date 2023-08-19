16:27 (мск), источник: РБК
Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов в Хмельницкой области
Российские военные уничтожили в Хмельницкой области на западе Украины склад боеприпасов ВСУ, сообщает Минобороны России. Склад находился возле населенного пункта Голосков (села с таким названием есть в Летичевском и Каменец-Подольском районах области). Российские военные также заявили об отражении 12 атак ВСУ на пяти направлениях. У города Орехов в Запорожской области (примерно в 50 км к юго-востоку от Запорожья) российские войска нанесли удар по командному пункту 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, заявило ведомство.