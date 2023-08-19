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20:16 (мск), источник: РБК

Умер пес-мем Чимс

В Гонконге умер пес породы сиба-ину по кличке Болци, известный благодаря мемам в интернете как Чимс. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена), который вели хозяева собаки. На аккаунт подписаны более 660 тыс. пользователей.

Источник: Balltze

Пес умер накануне, 18 августа, во время операции на легких (торакоцентеза). «Не грустите, пожалуйста, вспомните лучше радость, которую Болци принес миру», — попросили его владельцы.

Болци было 12 лет. У собаки был лейкоз, пишет The Sun.

Болци стал популярен в начале 2010-х годов, когда в интернете завирусилась фотография с сидящим на задних лапах псом. В 2019 году на Reddit был опубликован мем с улыбающейся собакой и подписью Cheemsburger (искаженное «чизбургер»), с тех пор животное получило прозвище Чимс.

Один из наиболее популярных мемов с участием пса — Swole Doge vs. Cheems («Качок Доге и Чимс»), где Болци сравнивают с другой собакой породы сиба-ину по кличке Кабосу. Кабосу 17 лет, в конце декабря владелица Ацуко Сато сообщила, что у питомца обнаружили рак. После лечения собака пошла на поправку.

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