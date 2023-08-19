Умер пес-мем Чимс

Пес умер накануне, 18 августа, во время операции на легких (торакоцентеза). «Не грустите, пожалуйста, вспомните лучше радость, которую Болци принес миру», — попросили его владельцы.
Болци было 12 лет. У собаки был лейкоз, пишет The Sun.
Болци стал популярен в начале 2010-х годов, когда в интернете завирусилась фотография с сидящим на задних лапах псом. В 2019 году на Reddit был опубликован мем с улыбающейся собакой и подписью Cheemsburger (искаженное «чизбургер»), с тех пор животное получило прозвище Чимс.
Один из наиболее популярных мемов с участием пса — Swole Doge vs. Cheems («Качок Доге и Чимс»), где Болци сравнивают с другой собакой породы сиба-ину по кличке Кабосу. Кабосу 17 лет, в конце декабря владелица Ацуко Сато сообщила, что у питомца обнаружили рак. После лечения собака пошла на поправку.