На Тенерифе около 26 тыс. человек вынуждены эвакуироваться из-за пожаров

«Около 26 тыс. человек были вынуждены бежать из-за масштабного пожара, бушующего на испанском острове Тенерифе», — сообщается в Telegram-канале агентства.
Президент Канарских островов Фернандо Клавихо 17 августа сообщил, что пожар на Тенерифе вышел из-под контроля. По данным властей острова, огонь охватил 1,6 тыс. га, распространившись при этом на соседние Санта-Урсула и Ла-Виктория.
Лесной пожар на Тенерифе начался вечером 15 августа.
Ранее, 9 августа, из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром, лесной пожар начался на гавайском острове Мауи. Огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна. Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек.
Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.