Историк обнаружил в Стаффордшире могилы рыцарей-тамплиеров Им примерно 800 лет
Фоторепортажи
16Жара в мире
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
22:42 (мск), источник: ТАСС

«Росэнергоатом» сообщил о не менее 10 попытках ВСУ в сутки атаковать ЗАЭС беспилотниками

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают не менее 10 попыток атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов в сутки. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — сказал Карчаа, уточнив, что также украинская армия ведет постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции.

Карчаа добавил, что сами энергоблоки надежно защищены. Уязвимые места у станции есть, но их также максимально прикрыли, создав надежную систему защиты.

Также он сообщил, что с сентября прошлого года на станции постоянно находится миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Несмотря на весь имеющийся скепсис, нужно признать, что МАГАТЭ является единственным уполномоченным институтом [НАТО] по теме, которая называется “ядерная безопасность”. Да, этот институт не является не ангажированным. Ожидать от этих людей объективной позиции не приходится, но в целом мы разговариваем на одном языке. Тот же [генеральный директор МАГАТЭ] Рафаэль Гросси удивлял западных кураторов в хорошем для нас смысле. Да, не все просто, бывает, мы расходимся во взглядах и оценках, но если ставить вопрос в кардинальном ключе, то мы заинтересованы в их миссии», — отметил Карчаа.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика