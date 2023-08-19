Россия заявила об опасном сближении истребителей F-35 США с Су-35 в Сирии

«19 августа с 6:08 до 6:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9 тыс. метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал господин Кулить (цитата по ТАСС).
Замглавы Центра также заявил, что за сутки коалиция США семь раз нарушила протокол деконфликтации от 9 октября 2019 года, не согласовав с РФ полеты БПЛА. Он добавил, что за сутки на базе Эт-Танф (используется коалицией США) зафиксировано 14 нарушений парами истребителей F-35, F-16 и Typhoon, а также двумя БПЛА MQ-1C.
По словам господина Кулитя, за прошедшие сутки зафиксирован обстрел сирийских позиций со стороны Исламской партии Туркестана (признана террористической и запрещена в России) в провинции Алеппо.
В ночь на 18 августа Центр по примирению враждующих сторон также сообщил об опасном сближении двух истребителей F-35 коалиции с двумя российскими самолетами Су-35. Минобороны в июне зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии. Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35.